Президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает позориться перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля опозорился во время видеосовещания с мэрами российских городов в условиях карантина.

В частности, Владимир Путин снова вышел на связь из своего личного бункера, чтобы успокоить чиновников на фоне эпидемии китайского вируса.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу вирусную. Вместе мы все преодолеем", - заявил Путин во время совещания.

На жесткий конфуз отреагировал журналист Рустем Адагамов, который также опубликовал соответствующий видеоролик в своем микроблоге.

"Господи, какие печенеги, какие половцы, что он вообще несет?", - подписал он видеоролик.

"Так это он себя с печенегами сравнил!? Вот оно что...", "Все проходит и Путин пройдет", "Дали е**натику текст, сказали читай. Вот так 20 лет и правил. С нефтью за 100$, любой дурак может править. Мозги только на подлости работают", "Царь Соломон на минималках", "Встретились как-то печенеги и половцы. А Песков им такой говорит...", "Что написали, то и несет", "Стендапер всея руси", "Самое ужасное, что он не притворяется... После 20 лет безраздельной власти и не такую пургу понесешь! Совершенно правы те, кто утверждает о его психических отклонениях", - шутят россияне в комментариях под публикацией журналиста.

Ранее мы рассказывали, что Путин оконфузился с подарком для премьера. На этот раз лидер Кремля опозорился, выражая поддержку зараженному китайским вирусом премьеру Британии Борису Джонсону.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю Вам скорейшего и полного выздоровления»: Путин отправил Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки», - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пост Смирнова и предупредили Бориса Джонсона, что Владимир Путин может оптравить ему телеграмму с "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.