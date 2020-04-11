Президент Российской Федерации Владимир Путин стал героем новой политической фотожабы

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз его ярко высмеял российский художник Сергей Елкин.

А поводом для появления новой фотожабы стали слова Владимира Путина о том, что Россия справилась с "набегами половцев и печенегов", поэтому ей якобы не страшна эпидемия китайского вируса.

На карикатуре можно увидеть Путина в доспехах и с мечем, который пытается держать оборону замка от неизвестных никому врагов.

"Граждане половцы и печенеги, оставайтесь дома на карантине", - подписал Елкин свою новую фотожабу.

"Только какое отношение к сопротивлению половцам и печенегам имеет страна, которой не было? Украинцы сейчас ржут", "Надо попросить, чтобы в следующий раз ВВП наряду с половцами и печенегами упомянул нацистов-немцев. Так будет справедливо", "Ну, а вы думали от кого ставят новые выдвижные заграждения на Красной площади? Правильно... от половцев да печенегов", "Грешно издеваться над больным человеком", "Хазарам приготовиться к мести - они неразумные!", "Это грустно", " Раньше я считал, что самый клевый маньяк постсоветского пространства это президент туркменистана, но сейчас наш тоже отлично отжигает..", - шутят россияне в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о конфузе Путина, который произошел во время совещания с росийскими мэрами.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу вирусную. Вместе мы все преодолеем", - заявил Путин во время совещания, пытаясь успокоить топ-чиновников.

Пользователи с юмором отреагировали на монолог Путина и назвали его "стендапером всея Руси", который даже не знает истории Киевской Руси.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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