В сети посмеялись над решением властей открыть ломбарды, при этом, не разрешая работать всему остальному бизнесу

Едкая фотожаба, посвященная этому решению, появилась в сети, передает «Апостроф». Для нее использовали фрагмент из фильма «Властелин колец», где хоббиты обсуждают свои дальнейшие планы. Как известно, по сюжету фильма хоббиты несли кольцо всевластия к вулкану, чтобы его уничтожить. На фотожабе все обыграли таким образом, что вместо вулкана уничтожить кольцо предложили при помощи украинских ломбардов.

«Сэм, из города не выпускают – карантин. Что делать с кольцом?», - спрашивает один из героев.

«Есть одна мысль», - отвечает второй, указывая на ломбард.

Напомним, что украинская власть приняла решение разрешить работать ломбардам во время карантина. Учитывая, как трудно вернуть свое имущество после сдачи его в ломбард, фотожаба оказалась очень правдоподобной.

Отметим, что в сети в последнее время появилось очень много фотожаб про карантин и эпидемию. По сути, фотожабы и мэмы – это современный вид анекдотов. При помощи них люди поднимают себе настроение и высмеивают происходящее вокруг. Самые частые шутки, связанные с карантином, это шутки про вес, животных, которые в шоке от постоянного внимания хозяев, а также про времяпровождение дома.

Напомним, что украинские учителя один за другим позорятся на онлайн уроках: топ скандальных ошибок.

Как сообщала Politeka, в сети высмеяли необычное предложение "наливайки" Харькова: "Железный закон".

Также Politeka писала, что Путин в доспехах повеселил россиян, едкая фотожаба наделала шума: "Украинцы сейчас ржут".