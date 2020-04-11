Президент Російської Федерації Володимир Путін став героєм нової політичної фотожаби

Про це пише Politeka.net.

На цей раз його яскраво висміяв російський художник Сергій Йолкін.

А приводом для появи нової фотожаби стали слова Володимира Путіна про те, що Росія впоралася з "набігами половців і печенігів", тому їй нібито не страшна епідемія китайського вірусу.

На карикатурі можна побачити Путіна в обладунках і з мечем, який намагається тримати оборону замку від невідомих нікому ворогів.

"Громадяни половці і печеніги, залишайтеся вдома на карантині", - підписав Йолкін свою нову фотожабу.

"Тільки яке відношення до опору половцям і печенігам має країна, якої не було? Українці зараз ржуть", "Треба попросити, щоб наступного разу ВВП поряд з половцями і печенігами згадав нацистів-німців. Так буде справедливо", "Ну, а ви думали від кого ставлять нові висувні загородження на Червоній площі? Правильно... від половців та печенігів", "Гріх знущатися над хворою людиною", "Хозарам приготуватися до помсти - вони нерозумні!", "Це сумно", "Раніше я вважав, що самий кльовий маніяк пострадянського простору це президент Туркменістану, але зараз наш теж відмінно смалить..", - жартують росіяни в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про конфуз Путіна, який стався під час наради з росийскими мерами.

"Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці. З усім впоралася Росія, переможемо і цю заразу вірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін під час наради, намагаючись заспокоїти топ-чиновників.

Користувачі з гумором відреагували на монолог Путіна і назвали його "стендапером всія Русі", який навіть не знає історії Київської Русі.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.