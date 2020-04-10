Одна з харківських наливайок вирішила подбати про постійних клієнтів незвичайним способом
Фото з оголошенням з магазину опублікували на харківській сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Власники одного із магазинів вирішили з гумором підійти до карантину і обмежувальних заходів. Вони вивісили у себе в закладі оголошення, що закликає купувати більше алкоголю, щоб не бігати в магазин по кілька разів.
«Візьми літр і сиди в хаті, а не приходь 10 разів за соткою! Не допомагай вірусу», - закликають невідомі креативщики.
Такий незвичайний маркетинг оцінили читачі пабліка. Вони відзначили, що ідея оголошення цікава.
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«Так скільки не бери, все одно бігти) залізний закон)», «Все чітко, виразно й дохідливо», «А от цікаво, як же там з харківськими наливайками зараз?», «Було б за що взяти», «Все грамотно написано, нєфіг бігати кожен день, а так літр випив і прокинувся післязавтра. Якщо взагалі прокинувся», «Це не харківський сленг. Це десь на західній», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що карантинні обмеження висміяли в мережі, створивши смішні меми. Влучні фотожаби на цю тему насмішили мережу. Так, на відомих картинах був прифотошоплен чоловік в масці, який просить розходитися людей на будь-яких масових зборах. А ось на картині з Альонушкою людина в костюмі просить залишатися на своєму місці.
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