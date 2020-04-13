На фоне китайского вируса, который распространился практически по всем странам, люди находят место для юмора
В сети идет разное обсуждение ситуации, сложившейся во всем мире, пишет Рoliteka.net. К счастью, среди негатива можно найти и долю юмора.
В сети появляются различные фотожабы, на которых высмеивается происходящее. Так, на одной из них представили, что будет, если бы человек чихнул в самолете.
На фотожабе изображено, что люди пересели бы из своих кресел прямо на самолет и таким образом продолжили бы путь.
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За несколько дней мем собрал более 7000 просмотров и немного комментариев.
"Скорее толпа выкинет одного, чем все переместиться наружу", "Не вижу логики! Вовочка идет по коридору и бурчит, не вижу логики! Директор его спрашивает ты чего тут слоняешься? Пернул в классе, меня выгнали, а сами остались нюхать", "О, индийский самолет)", "классика", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что несколько дней назад в Москве полицейские задержали местного жителя, который выгуливал собаку в парковой зоне на Патриарших прудах, закрытой до 1 мая.
По информации пресс-службы полиции, мужчина никак не реагировал на замечание, поэтому его задержали. При этом мужчине запретили завести собаку домой. К счастью, пес сам нашел дорогу.
Задержанным оказался гражданин по имени Иисус Воробьев.
Художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру, высмеивающую ситуацию.
Напомним также, что власти запретили любые массовые мероприятия, чтобы предотвратить заражения, в связи с чем в сети появились меткие фотожабы на эту тему.
Так, на одной из известных картин был прифотошоплен человек в маске, который просит расходиться людей.
Напомним, РФ перебросила в Европу "помощь", итальянцы в отчаянии.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился, обращаясь к россиянам
Также Politeka писала, что Путин взбесил россиян новой выходкой.