На фоне китайского вируса, который распространился практически по всем странам, люди находят место для юмора

В сети идет разное обсуждение ситуации, сложившейся во всем мире, пишет Рoliteka.net. К счастью, среди негатива можно найти и долю юмора.

В сети появляются различные фотожабы, на которых высмеивается происходящее. Так, на одной из них представили, что будет, если бы человек чихнул в самолете.

На фотожабе изображено, что люди пересели бы из своих кресел прямо на самолет и таким образом продолжили бы путь.

За несколько дней мем собрал более 7000 просмотров и немного комментариев.

"Скорее толпа выкинет одного, чем все переместиться наружу", "Не вижу логики! Вовочка идет по коридору и бурчит, не вижу логики! Директор его спрашивает ты чего тут слоняешься? Пернул в классе, меня выгнали, а сами остались нюхать", "О, индийский самолет)", "классика", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что несколько дней назад в Москве полицейские задержали местного жителя, который выгуливал собаку в парковой зоне на Патриарших прудах, закрытой до 1 мая.

По информации пресс-службы полиции, мужчина никак не реагировал на замечание, поэтому его задержали. При этом мужчине запретили завести собаку домой. К счастью, пес сам нашел дорогу.

Задержанным оказался гражданин по имени Иисус Воробьев.

Художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру, высмеивающую ситуацию.

Напомним также, что власти запретили любые массовые мероприятия, чтобы предотвратить заражения, в связи с чем в сети появились меткие фотожабы на эту тему.

Так, на одной из известных картин был прифотошоплен человек в маске, который просит расходиться людей.

Напомним, РФ перебросила в Европу "помощь", итальянцы в отчаянии.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился, обращаясь к россиянам

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