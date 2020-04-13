Над лидером Кремля Владимиром Путиным продолжают мощно насмехаться в сети

Об этом пишет Politeka.net.

На фоне пандемии опасного китайского вируса Владимир Путин стал героем новой политической фотожабы.

Новый шедевр сделал популярный российский художник Игорь Поночевный, который известен всем под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть раздетого Владимира Путина, который оседлал коня и с щитом готовится "защищать" Россию от половцев и печенегов.

Пользователи с юмором отреагировали на очередной шедевр Игоря Поночевного и предположили, что свое оружие Путин мог пропитать "Новичком".

"Дед, говорят, в заточении мается, поговорить не с кем ему... ", "Вот за половцев прям щас обидно стало!", "Это та лошадка, которая назад начала сдавать, когда этот крендель на неё залез?", "Шрек Владимирович?", "И пропитав наконечники копий и стрел новичком...", "Конь хорошо позировал", "Лошадь на гимнастку очень похожа", "Крест с кладбища..", "А на татар с поляками?", - шутят они в комментариях под публикацией художника.

Ранее мы рассказывали о конфузе Путина, который произошел во время совещания с росийскими мэрами.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу вирусную. Вместе мы все преодолеем", - заявил Путин во время совещания, пытаясь успокоить топ-чиновников.

Пользователи с юмором отреагировали на монолог Путина и назвали его "стендапером всея Руси", который даже не знает истории Киевской Руси.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.