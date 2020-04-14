Так называемый "целитель" Анатолий Кашпировский, который стал популярным в конце 80-ых, вернул себе былую славу

Об этом пишет Politeka.net.

Кашпировский, которого неоднократно обвиняли в мошенничестве, давно публикует ролики на своем канале в Youtube, но популярность к нему вернулась лишь в условиях пандемии вируса.

Переполох в сети произошел еще 9 апреля, когда Анатолий Кашпировский решил провести "оздоровительный сеанс". Видео бьет рекорды, поскольку уже собрал более 200 тысяч просмотров.

По социальным сетям уже распространяют скриншоты с комментариями под сеансом Кашпировского, где люди благодарят его за "пробуждение".

Но под "сеансами" Анатолия Кашпировского множество и едких комментариев. Некоторые комментаторы утверждают, что из-за карантина якобы настолько очистилась аура, что в сеть вернулся телевизионный целитель из 80-ых годов.

"Природа настолько очистилась, что в Россию вернулся Кашпировский", "Сколько лет прошло, а люди всё так же тупы", "Блин, где взять старый пузатый телик для сеанса ностальгии по самым абсурдным временам", "Время идёт, а мы вернулись обратно в прошлое . Россия... Печенеги, половцы и Кашпировский", "У меня от этого видео сын родился и школу закончил уже! Спасибо большое!", "После вашего сеанса бабка встала попить воды, мы тут на похоронах в афиге все", "Мучался жестоким похмельем, и Ваша передача меня похмелила!! Спасибо!", "После сеанса ваша прическа перестала резать глаза, это чудо. Спасибо мастер", "Смотрел видео и пил воду, но после ваших целебных слов вода превратилась в водку, спасибо вам огромное, я опять ушёл в запой", "80-е камбэк. И Чернобыль опять горит", - шутят они в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что конфуз Путина с печенегами и половцами высмеяли яркой фотожабой. Новый шедевр сделал популярный российский художник Игорь Поночевный, который известен всем под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть раздетого Владимира Путина, который оседлал коня и с щитом готовится "защищать" Россию от половцев и печенегов.

Пользователи с юмором отреагировали на очередной шедевр Игоря Поночевного и предположили, что свое оружие Путин мог пропитать "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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