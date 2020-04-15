Российский президент Владимир Путин вновь оконфузился на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина высмеяли после того, как он вышел на связь из своего личного бункера и рассказал, как Россия якобы готовится к пику эпидемии вируса.

Соответствующую пафосную публикацию в своем личном микроблоге Twitter сделал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост Смирнова и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

"С себя начни", "Он так доугрожается, что ему друзья его, забудут дверь бункера открыть потом", "Соврет опять. Путин своих не сдает", "Все в испуге начали доделывать", "Денег нет, но вы лечитесь!", "Ой-ой-ой! Прям все обоср*лись от страха! Испугал ежей голой ж*пой!", "Может нужно сразу дать по рукам тем подонкам, кто в разгар эпидемии отправлял маски, врачей, оборудование, так необходимые для спасения жизни россиян , в чужие страны- США, Италию, Сербию, Узбекистан и еще почти в 30 стран", - шутят россияне в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что конфуз Путина с печенегами и половцами высмеяли яркой фотожабой. Новый шедевр сделал популярный российский художник Игорь Поночевный, который известен всем под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть раздетого Владимира Путина, который оседлал коня и с щитом готовится "защищать" Россию от половцев и печенегов.

Пользователи с юмором отреагировали на очередной шедевр Игоря Поночевного и предположили, что свое оружие Путин мог пропитать "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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