Пользователи не сдержали эмоций после шутки про карантин и памятники

Как передает Politeka.net, на страничке в соцсети Фейсбук "Команда Зеленского" появился пост с креативными фотожабами. На картинках известные украинцам памятники, вернее, то, что от них осталось, так как сами "деятели" отсутствуют - решили "остаться дома".

"Тарас Шевченко, Михаил Грушевский и даже Нептун пошли домой, памятники знают: карантин - не время для экскурсий. Оставайтесь дома и делитесь в комментариях такими же крутыми примерами социальной рекламы. Будьте здоровы!", - говорится в сообщении.

И хоть авторство принадлежит не команде Зеленского, а арт-директору видеоагентства AND ACTION Ивану Ищенко, украинцы накинулись на президента с гневными посылами.

"Шо за бред вы рисуете ??!! Вы адекватные ???! Меня и многих людей увольняют и сокращают ??!! Неадекваты где денег заработать в стране безработица и фирмы закрываются !!! А по есть , а комуналка, а одется , а лекарства !! Вернитесь с космоса !"

"Знайшли на чому піаритися яке гнусне позорище..."

"Ахрененный креатив. Прям как "право на ошибку". Жгите еще - что еще не сгорело, сгорит"

"Маразм крепчает"

"Вы издеваетесь?"

Ранее мы сообщали, Зеленский призвал граждан оставаться на Пасху, которая отмечается в ближайшее воскресенье, 19 апреля, дома. При этом глава государства объявил, что традиционные богослужения будут показывать по телевизору. Зеленский сообщил у себя на Фейсбук расписание.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

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