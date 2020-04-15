Лидер страны-агрессора Владимир Путин вновь оказался в центре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз российский президент переполошил социальные сети своим кашлем во время онлайн-саммита стран ЕАЭС.

Соответствующий видеоролик, на котором можно увидеть кашляющего Владимира Путина в бункере, был опубликован в Youtube.

Отметим, что "личным бункером" пользователи прозвали кабинет Владимира Путина в резиденции под Москвой, где ему создали условия для самоизоляции.

Выступая на онлайн-саммите перед коллегами из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении Владимир Путин внезапно закашлял, но продолжил читать "заготовку" с листа.

На ситуацию обратили внимание российские пропагандисты, которые решили поинтересоваться о состоянии здоровья президента у его личного пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Здоровье нормальное", - заявил Песков в комментарии журналистам.

Пользователи с юмором отреагировали на кадры и предположили, что Владимир Путин действительно болен, поскольку Песков часто лжет.

"Дедушка все? На лафете скоро покатается в сторону Красной Площади..", "Дай Бог!", "Какая жалость... Но ещё не вечер...", "Врачи обнаружили у Путина проблемы со здоровьем...Но не оглашают, только жёстко предупредили, что прожить он сможет ешё лишь 6 президентских сроков, плюс шестилетние перерывы на Медведева в 2024-29 и 2035-40 годах", "Просто раздражает эта совковая привычка скрывать состояние здоровья первых лиц, будто это благо какое то, средняя продолжительность жизни мужчины в России 68,5 лет, Путину 67,в этом году будет 68,так ли всё в порядке у него?", "Непонятно как воспринимать эту новость...обычно все что говорит г-н Песков - это правда наоборот)", "Скрещиваем пальцы. Ставлю, что максимум двушечка", - шутят они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост Смирнова и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.