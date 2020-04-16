Российский президент Владимир Путин стал жертвой насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин стал героем новой фотожабы, которая посвящена борьбе с эпидемией опасного уханьского вируса.

Очередной шедевр в своем микроблоге Twitter опубликовал известный художник Андрей Петренко.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина, который надел на себя шлем и шаровары для противостояния коварному китайскому вирусу.

"Враг не пропадет", - говорится в подписи к публикации в Twitter.

"Мы будем преследовать вирус везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире его замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно", "Помню страшные набеги, совершали печенеги. Но, святой Владимир нас, от напасти этой спас", "Вовка-богатырь", "Ещё пару щитов прибил Путин к вратам Цареграда", - шутят россияне в комментариях под фотожабой Андрея Петренко.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост Смирнова и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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