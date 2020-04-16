Собака имеет право выгуливать одного человека. Человек должен быть в наморднике, с документом и на поводке

Сдаётся мне, что Грете Тунберг больше не разрешат писать письма Санта Клаусу.

***

- Что будете делать после карантина?

- Бухать буду!

- Но вы весь карантин бухали!

- Ну о чем можно разговаривать с человеком, который не улавливает тонкой семантической разницы между депрессивным экзистенциализмом карантинного запоя и феерией беззаботного пьянства!

***

Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Таня и Олег расстались красиво.

***

Уважаемая прокуратура, жена потребовала чтобы я позанимался с сыном математикой. Можно ли это квалифицировать как попытку доведения до самоубийства?

***

Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся за микроволновку и там микроволнуются.

***

- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?

- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро, гривны?

***

Неверная жена и на удаленке кому-нибудь даст... подсмотреть.

***

- Мне только спросить...

- Это очередь к ясеню, тут всем только спросить.

***

Судя по тому, как люди носят маски, больше всего они боятся заразить коронавирусом подбородок.

***

- И как ты в постели?

- Помещаюсь.

***

Мало кто знает, что киви - это такая птица, которая несет зеленые мохнатые яйца.

***

- Что там за грохот?

- Это пипец крадётся!

- А почему так громко?

- А чего ему стесняться?



***

Коты - они как люди: нагадив тебе в ботинок, выказывают удвоенную радость при твоем появлении.



***

В магазине:

- У вас бельевая резинка есть?

- Нет!

- А трусы с резинкой?

- Есть!

- Тогда надергайте мне 3 метра!

Напомним, кашляющий Путин в бункере всполошил россиян, даже Песков бессилен.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.