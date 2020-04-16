Собака имеет право выгуливать одного человека. Человек должен быть в наморднике, с документом и на поводке
Сдаётся мне, что Грете Тунберг больше не разрешат писать письма Санта Клаусу.
***
- Что будете делать после карантина?
- Бухать буду!
Чистый четверг 16 апреля: что можно и нельзя делать в этот день, традиции
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- Но вы весь карантин бухали!
- Ну о чем можно разговаривать с человеком, который не улавливает тонкой семантической разницы между депрессивным экзистенциализмом карантинного запоя и феерией беззаботного пьянства!
***
Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Таня и Олег расстались красиво.
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Уважаемая прокуратура, жена потребовала чтобы я позанимался с сыном математикой. Можно ли это квалифицировать как попытку доведения до самоубийства?
***
Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся за микроволновку и там микроволнуются.
***
- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?
- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро, гривны?
***
Неверная жена и на удаленке кому-нибудь даст... подсмотреть.
***
- Мне только спросить...
- Это очередь к ясеню, тут всем только спросить.
***
Судя по тому, как люди носят маски, больше всего они боятся заразить коронавирусом подбородок.
***
- И как ты в постели?
- Помещаюсь.
***
Мало кто знает, что киви - это такая птица, которая несет зеленые мохнатые яйца.
***
- Что там за грохот?
- Это пипец крадётся!
- А почему так громко?
- А чего ему стесняться?
***
Коты - они как люди: нагадив тебе в ботинок, выказывают удвоенную радость при твоем появлении.
***
В магазине:
- У вас бельевая резинка есть?
- Нет!
- А трусы с резинкой?
- Есть!
- Тогда надергайте мне 3 метра!
Напомним, кашляющий Путин в бункере всполошил россиян, даже Песков бессилен.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
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