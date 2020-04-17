Над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным вновь насмехаются в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина заподозрили в использовании двойников, которые выходят на связь из "личного бункера".

Отметим, что "личным бункером" пользователи прозвали кабинет Владимира Путина в резиденции под Москвой, где ему создали условия для самоизоляции.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который опубликовал скандальные кадры в своем Facebook.

"Путин сегодня на совещании в Ново-Огарево и Путин на прошлой неделе. На вахту к Пасхе выставили наилучшего Путина - загоревшего и подтянутого. По сравнению с прошлым - бледным, аж синим, - действительно праздничный вариант", - написал он в своем Facebook.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и блогера и предположили, что Владимира Путина "обновляют" как Ленина в Мавзолее.

"Пост сдал - пост принял", "Его как Ленина постоянно обновляют?", "Какой из них настоящий?", "Путин конечно х.. . Ну вы поняли. Но никого не смущает что кадры имеют разный формат. И из-за этого лицо вытягивается и сжимается. При том что очень похоже что оригинальный формат что то среднее между этими двумя", "Настоящий наверно умер", "Настоящий в это время дома был", "Этот путин кончился,несите следующего", - шутят они в комментариях под постом Голобуцкого.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.