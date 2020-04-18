Действия российского президента Владимира Путина продолжают веселить социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина ярко высмеяли за методы борьбы с кризисом в России, который был спровоцирован пандемией китайского вируса.

Яркую политическую фотожабу нарисовал известный российский художник Сергей Елкин.

На шедевре можно увидеть Владимира Путина, который на моноцикле с запчастями от автомобиля спешит бороться с экономическим кризисом.

"У нас все под контролем", - подписал Сергей Елкин свою новую фотожабу.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимиру Путину необходимо наклон местности значительно увеличить, чтобы он "ехал" быстрее.

"Вот интересно, что там слева за кадром?", "Пропасть там", "Не лишайте нас интриги. Может быть, там, например, стена", "Стену он обнулил и набирает скорость", "Пропасть, а внизу пропасти - ж*па", "Прекрасно!", "Еще про "действуем на опережение надо", "Наклон местности надо значительно увеличить", "А я тут ни при чем", "Ручное управление", "Хотел бы посмотреть на карикатуру , где кремль смирился , что из российских офицеров в Ливии сейчас делают фарш", - шутят россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.