Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за рассказ о победе над половцами

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал блогер «Дмитрий Stoff».

«Скриншот из путинского сна», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно якобы Путина, который окружен якобы «половцами». На самом деле это снимок из фильма для взрослых. Это стало причиной резкой реакции со стороны пользователей.

«Во сне Половцы. А в реальности саудиты», «да похоже, это уже не сон», «страшный сон деда…», «Ага, пятеро на одного», - пишут они.

Как сообщалось ранее, над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным вновь насмехаются в социальных сетях

На этот раз Владимира Путина заподозрили в использовании двойников, которые выходят на связь из "личного бункера".

Отметим, что "личным бункером" пользователи прозвали кабинет Владимира Путина в резиденции под Москвой, где ему создали условия для самоизоляции.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который опубликовал скандальные кадры в своем Facebook.

"Путин сегодня на совещании в Ново-Огарево и Путин на прошлой неделе. На вахту к Пасхе выставили наилучшего Путина - загоревшего и подтянутого. По сравнению с прошлым - бледным, аж синим, - действительно праздничный вариант", - написал он в своем Facebook.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и блогера и предположили, что Владимира Путина "обновляют" как Ленина в Мавзолее.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.