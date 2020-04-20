Российский президент Владимир Путин продолжает веселить социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля оконфузился, пытаясь философствовать о борьбе с китайским вирусом во время пасхального обращения.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter сделал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин: В этом году праздник проходит в условиях ограничений. Они необходимы для борьбы с коронавирусом. Вместе мы решаем возникающие проблемы. Мы понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо", - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пафосный пост Смирнова и заявили, что Владимир Путин спрятался от всех проблем в своем личном бункере.

"Выступление юмористов...", "Я бы в таких ограничениях и дольше бы просидел. Пусть в однушку сядет и 12150 на руки на месяц. Никаких льгот", "Мне понравилось "здоровая, сильная экономика...", да и остальные шутки тож ничё", "Я вот не знаю точно, но из все лидеров по-моему только Путин спрятался в бункере", "Крыса думала,что от вируса перемрут только пенсионеры, а тут налогоплательщиков мор начался,убытки", "Дед борзый шо пипец", "Ничего такая квартира для изоляции", "Как будто с помойного ведра окотили", "Хоть бы рюмаху кто поднес", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин раздвинул ноги и поздравил россиян с Пасхой. Скандальное видео опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы», - заявил Путин во время обращения.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что у Путина очень уютный личный бункер, о котором могут только мечтать простые граждане.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.