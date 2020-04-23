Лидер Кремля Владимир Путин вновь оказался в эпицентре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин оконфузился в своем личном бункере во время онлайн-совещания.

Отметим, что "личным бункером" пользователи прозвали кабинет Владимира Путина в резиденции под Москвой, где ему создали условия для самоизоляции.

В частности, президент России во время совещания пытался дозвониться министру-финансов РФ Антону Силуанову, но что-то пошло не так.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

«Нет, на месте нет. Нет, есть!»: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берет трубку», - сказано в подписи к курьезному видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на пост пропагандиста и добавили, что онлайн-конференции Путина похожи на выпуски Сomedy Club.

"Дед, просто дай деньги людям. И всё. Твоя показуха за 20 лет уже вот где", "Ну да, мобильным телефоном Путин пользоваться так и не научился!", "Почему не в желтом костюме и не в маске?", "Для виду каску нефтяника что ли одел бы", "Лицо Алиханова - бесценно", "Гнать тунеядца", "Зачем он устраивает эти цирки в такое трудное для страны время?", "Хахахахаха вон он какой, comedy club", "У него к телефону две колонки по 20 ватт подключены. Обычно такие телефоны пищат...", - шутят они в комментариях.

«Нет, на месте нет. Нет, есть!»: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берет трубку pic.twitter.com/D3CE8Zfxhz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 21, 2020

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин вышел из бункера и напугал всех новым лицом. Публикацию в своем микроблоге Twitter сделал пользователь под псевдонимом Дмитрий Stoff.

"Присмотритесь к этой фотке повнимательней. Увеличьте. Не кажется ли вам, что тип на ней больше напоминает какого-то чувака в маске, нежели живого Пыню?", - подписал он скандальные снимки президента России.

Россияне с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что нынешний Владимир Путин не похож на человека, который пришел к власти в 1999 году.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.