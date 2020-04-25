Президент России Владимир Путин одним поступком породил множество слухов в сети

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз российский президент Владимир Путин оконфузился, подписывая закон, упрощающий получение российского гражданства.

Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который до сих пор называет себя "журналистом кремлевского пула".

«Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства: «Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, могут не отказываться от гражданства другого государства», - сказано в публикации.

Но пользователи больше обратили внимание на правую руку Путина, где красуется большое обручальное кольцо.

Как известно, Владимир Путин в 2013 году развелся с Людмилой Путиной, с которой они прожили тридцать лет. Тогда в СМИ появлялась информация, что у главы Кремля роман с известной спортсменкой Алиной Кабаевой, но официального подтверждения этих слухов не было.

"В парти Единая Россия аплодируют стоя, браво!", "Это когда понял, что вымираем!", "Это ошибка", "Это для депутатов, власти и чиновников?", "Просто взял и обесценил паспорт РФ", "Всех узбеков сюда. Будущий электорат твоего хозяина", "Пропуск в дурдом?", "Предатель русских", "Либо Дед снова женился,либо у вас заглавное фото десятилетней давности", "А что за кольцо на безымянном пальце?) Старик Кабаев опять вышел замуж?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин не смог справиться с рабочим телефоном.

В частности, президент России во время совещания пытался дозвониться министру-финансов РФ Антону Силуанову, но что-то пошло не так.

«Нет, на месте нет. Нет, есть!»: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берет трубку», - сказано в подписи к курьезному видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на пост пропагандиста и добавили, что онлайн-конференции Путина похожи на выпуски Сomedy Club.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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