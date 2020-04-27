Как известно, в мире объявили пандемию нового китайского вируса
Проблема коснулась, в том числе Россию, сообщает Politeka.net.
Андрей Колесников из Центра Карнеги сообщил, что российский гарант Владимир Путин не может найти свой образ в борьбе с болезнью. Хотя и президент РФ проводит различные совещания, однако все же это выглядит вяловатым руководством.
По мнению Колесникова, Путин не вникает в детали и говорит о негативных событиях казенным языком.
Эксперт отметил, что даже на совещании с мэром Москвы, Путин играет роль второй "скрипки".
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Колесников уверен, что Путин - это уже стареющий отец нации и такой имидж теперь будет закреплен за ним всегда.
Эксперт сообщил, что Путин скакал на коне с голым торсом во время милитарной борьбы, однако в борьбе с болезнью трудно показать Путина, который копьем поражает вирус, потому что вирус не поражается.
Видимо, эти слова зацепили художника Алешу Ступина, который изобразил Путина в меткой карикатуре. Так, российский президент был изображен с голым торсом, верхом на петухе, поражая вирус копьем.
Карикатура была обнародована на страницах в Твиттера и Фейсбука.
За час пост собрал несколько десятков лайков и немного комментариев.
"А в красном батискафе должен быть другой путин, поменьше, с рожей как в мунковском "Крике"!", "Алёша, сюжет неправильный, владим владимыч мочит **вірус из дзота, лежа и в скафандре", "Это полотно всенепременно должно стать образцом для мозаики в Центральном Краснознаменном Гвардейском Ордена Октябрьской революции храме ВС РФ имени Можайского Десанта. Хотя, кажется Алеша и так на стороне подхалтуривает", - написали пользователи сети.
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