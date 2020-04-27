Ещё никогда выражение "молчи в тряпочку" не было таким буквальным

Деньги - большой грех! - сказал патриарх Кирилл. - Но я спасу вас, взяв ваши грехи на себя!

***

В эти тяжелое время люди ждут от нас добрых дел. Позвоните продавцам элитных товаров, для вида поинтересуйтесь ценами. Они должны знать, что они существуют.

***

- Подсудимый, то есть вы не признаёте, что убегали от органов правопорядка.

- Никак нет, господин судья, я лишь соблюдал коронавирусную дистанцию.

***

Мне кажется, что оно всё не имеет смысла... Те, кто выживут после коронавируса, всё равно вскоре помрут от цирроза.

***

Люди, которые носят маски на подбородке, наверное, во время секса держат презерватив в руках.

***

На скамейке в парке Шевченко сидят два одессита - старый Наум Маркович и чуть помоложе Гриша. Сидят и молчат. Вдруг тот, кто помоложе, покашлял.

- Ой, таки не надо, Гриша! И так всё понятно... Бардак в стране...

***

- Васька, котик, ты тоже считаешь бредом, что люди на самоизоляции с ума сходят?

- Я не кот, я - утюг.

***

(Задумчиво)

- Зима без снега. Весна без дачи и шашлыков. Лето без пляжей...

- А осень?

- А до осени ещё дожить надо.

***

- Прикинь, жена сказала мне, что если я ещё раз назову её «Ленусик», она выгонит меня из дома!

- Так-то Натаха права…

***

- Алло, Сарочка! У меня горе! Я поссорилась с мужем. Фима хлопнул дверью и сказал, что пойдёт к проституткам. Сарочка, он не у тебя?

Напомним, Скабеева решила помочь старикам "загнивающей Европы".

Как сообщала Politeka, Путин напугал новой внешностью в Турции.

Также Politeka писала, что Ефремов в бронежилете высмеял гвардейцев Путина.