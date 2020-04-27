Ещё никогда выражение "молчи в тряпочку" не было таким буквальным
Деньги - большой грех! - сказал патриарх Кирилл. - Но я спасу вас, взяв ваши грехи на себя!
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В эти тяжелое время люди ждут от нас добрых дел. Позвоните продавцам элитных товаров, для вида поинтересуйтесь ценами. Они должны знать, что они существуют.
Провал Меган Маркл и принца Гарри в США вызвал переполох в королевской семье: "Стало кошмаром"
Бесстыжая Бузова дала жару в одних трусах и нарвалась на критику: "Что за хобот сзади?"
Тину Кароль и Дана Балана поймали на горячем, парочка устроилась прямо на полу: «Милашки»
Экс-солистка "Серебро" сверкнула идеальными изгибами без белья: "Ой, какие черешенки!"
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- Подсудимый, то есть вы не признаёте, что убегали от органов правопорядка.
- Никак нет, господин судья, я лишь соблюдал коронавирусную дистанцию.
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Мне кажется, что оно всё не имеет смысла... Те, кто выживут после коронавируса, всё равно вскоре помрут от цирроза.
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Люди, которые носят маски на подбородке, наверное, во время секса держат презерватив в руках.
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На скамейке в парке Шевченко сидят два одессита - старый Наум Маркович и чуть помоложе Гриша. Сидят и молчат. Вдруг тот, кто помоложе, покашлял.
- Ой, таки не надо, Гриша! И так всё понятно... Бардак в стране...
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- Васька, котик, ты тоже считаешь бредом, что люди на самоизоляции с ума сходят?
- Я не кот, я - утюг.
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(Задумчиво)
- Зима без снега. Весна без дачи и шашлыков. Лето без пляжей...
- А осень?
- А до осени ещё дожить надо.
***
- Прикинь, жена сказала мне, что если я ещё раз назову её «Ленусик», она выгонит меня из дома!
- Так-то Натаха права…
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- Алло, Сарочка! У меня горе! Я поссорилась с мужем. Фима хлопнул дверью и сказал, что пойдёт к проституткам. Сарочка, он не у тебя?
Напомним, Скабеева решила помочь старикам "загнивающей Европы".
Как сообщала Politeka, Путин напугал новой внешностью в Турции.
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