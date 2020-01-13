Знаменитая российская пропагандистка Ольга Скабеева засветилась за необычным занятием, причем не в Росии

На своей странице в Instagram рьяная любительница Путина опубликовала снимок, на котором она в солнцезащитных очках и синем пуховике несет перед собой корзину с дровами.

«И не раз и не два вспоминаю святые слова — дрова», – подписала она снимок.

Более расширенное описание кадра дал в своем твите блогер Vіtаuskаs.

«Ольга Скабеева, пожертвовав отдыхом в сакральном "Крымнаше", участвует в акции "подари дрова старикам" где-то в загнивающей Швейцарии или в Австрии. Шах и мат вам, русофобы!».

На заднем плане можно заметить постройки, которые нетипичны как для аннексированного Крыма, так и для России, а чаще всего встречаются как раз в Западной Европе, которую путинские пропагандисты регулярно поливают грязью вкупе с Америкой и Украиной.

«Чтобы ненавидеть гейропейцев и гейропу с америкай, нужно почаще там отдыхать...», «А что плохого? Заработала тётка немалые деньги, теперь отдыхает на природе», «Ну как там в Швейцарии ? Совсем плохо?», «Вспоминай слово - Родина!!! А не дрова в Словении», «Не устали от заграницы?», «Плохо в Европе, газа нет приходиться дрова таскать, дак не ездите», «Пока твой путин разбазаривает русский газ, народ топит дровами, а кто победнее тот вообще собирает коробки на помойке и ими топит», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Скабеева сделала циничное заявление, в котором отметила, что вся Россия была бы просто счастлива, если российский язык станет вторым государственным в Украине.

Ко всему прочему она озвучила неадекватные фантазии, предложив, чтобы в странах Евросоюза начали распространять российский язык. Наглые заявления прозвучали в прямом эфире пропагандистской телепередачи «60 минут», которую транслируют на телеканале «Россия 1».

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.