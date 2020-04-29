Я считаю, что в конце года просто обязаны прилететь инопланетяне. У этого экшена должен быть феерический финал

-Тебе не кажется что я поправилась?

-Милая,ты никогда и небыла худенькой...

Время смерти: 11: 40

Причина смерти: коронавирус

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Бизнес у него был небольшой и довольно убыточный. Каждый день покупал много пива, выпивал его, а пустые бутылки сдавал за деньги. Особо не расшикуешься, но на хлеб хватало.

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Сегодня моя девушка подошла ко мне голая, с двумя подушками на спине, плюнула и сказала, что она верблюд. Вот это я понимаю, ролевые игры, а ваши медсестры с пожарными - фигня.

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В жизни многого добиваются Антоны и Эдики. С детских лет им приходится доказывать своими успехами, что они совсем не то, что рифмуется с их именами.

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Сейчас был на родительском собрании. На удалёнке. Первый раз присутствую на собрании в рубашке и трусах. Иногда отключал камеру, чтобы глотнуть пива. Причём, судя по мельканию камер, не я один такой. Мне понравилось.

***

Наконец-то сбывается мечта правительств всех стран: на недовольный народ уже удалось надеть маски. Следующим шагом будут строгие поводки и намордники.

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Слишком стеснительный мужчина за 3 минуты довёл девушку до сарказма.

***

Никогда не отвечайте на звонок с незнакомого номера: возможно, это знакомый.

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- Нам захотелось услышать дома топот маленьких ножек и поэтому мы купили собаку.

- Собаку?!

- Собака дешевле и ног у нее больше.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.