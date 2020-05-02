Если честно, то я не знаю, что сейчас страшнее: померить температуру или взвеситься
Полицейский ловит наркомана в зоопарке:
- Кололся?
- Нет.
- Проверим... Кто там в клетке сидит?, – показывает коп на кенгуру.
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Наркоман тупо смотрит на животное:
- Заяц. Лет 40-45.
***
Сидят парень с девушкой на скамейке. Парень говорит:
- Дорогая, можно, я позволю себе небольшую шалость?
- Можно, - говорит, вздохнув, девушка и зажмуривается.
- Ну вот и все, и совсем не пахнет, правда?
***
Как-то раз я убил двух зайцев. Но меня выгнали из зоопарка и сдали полиции...
***
Надпись на холодильнике: "Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю".
***
Жена будит мужа:
- Вася, проснись! Проснись! Знаешь ли, что ты... в постель... наложил?!
- ?!
- Наверное, приснилось что-нибудь страшное? - предположила жена.
- Да, просто ужас! Напала на меня гигантская зубастая акула!
- Ой, я бы сразу умерла!
- Но я-то... мужик!!!
***
Звонок в банк:
- Вы даете кредит пациентам дурдома?
- Таки даем, но под сумасшедший процент.
***
Играем в карты на раздевание, и я вот уже три часа готова раздеться… Но карта, блин, как назло, всё прёт и прёт!..
***
- Мадемуазель, не соизволите ли Вы испить со мной чашечку чая этим дивным вечером?
- Ну ни фига себе, манерный! Ну, таки... сильвупле.
Напомним, у Зеленского решили повеселить обедневших украинцев и перегнули палку.
Как сообщала Politeka, Песков выдал новое увлечение Путина и опозорил президента.
Также Politeka писала, что Путин пустился в пляс перед шейхом.