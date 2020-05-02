Если честно, то я не знаю, что сейчас страшнее: померить температуру или взвеситься

Полицейский ловит наркомана в зоопарке:

- Кололся?

- Нет.

- Проверим... Кто там в клетке сидит?, – показывает коп на кенгуру.

Наркоман тупо смотрит на животное:

- Заяц. Лет 40-45.

***

Сидят парень с девушкой на скамейке. Парень говорит:

- Дорогая, можно, я позволю себе небольшую шалость?

- Можно, - говорит, вздохнув, девушка и зажмуривается.

- Ну вот и все, и совсем не пахнет, правда?

***

Как-то раз я убил двух зайцев. Но меня выгнали из зоопарка и сдали полиции...

***

Надпись на холодильнике: "Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю".

***

Жена будит мужа:

- Вася, проснись! Проснись! Знаешь ли, что ты... в постель... наложил?!

- ?!

- Наверное, приснилось что-нибудь страшное? - предположила жена.

- Да, просто ужас! Напала на меня гигантская зубастая акула!

- Ой, я бы сразу умерла!

- Но я-то... мужик!!!

***

Звонок в банк:

- Вы даете кредит пациентам дурдома?

- Таки даем, но под сумасшедший процент.

***

Играем в карты на раздевание, и я вот уже три часа готова раздеться… Но карта, блин, как назло, всё прёт и прёт!..

***

- Мадемуазель, не соизволите ли Вы испить со мной чашечку чая этим дивным вечером?

- Ну ни фига себе, манерный! Ну, таки... сильвупле.

Напомним, у Зеленского решили повеселить обедневших украинцев и перегнули палку.

Как сообщала Politeka, Песков выдал новое увлечение Путина и опозорил президента.

Также Politeka писала, что Путин пустился в пляс перед шейхом.