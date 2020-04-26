Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за неудачную шутку о вирусологах на фоне эпидемии вируса из Китая

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал блогер Vitauskas в Twitter.

«Песков: «Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии», - говорится в сообщении.

Песков: Когда Путин плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам становится экспертом. На одном из совещаний он шутил, что вся страна превратилась в вирусологов. У меня нет сомнений, что он находится на пути становления как вирусолог pic.twitter.com/hOmT33GlYE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 26, 2020

Уточним, что речь идет о неудачной шутке Путина во время заседание чиновников, где тот пошутил, что вся страна превратилась в вирусологов на фоне эпидемии вируса из Китая.

«Когда Путин плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам становится экспертом. На одном из совещаний он шутил, что вся страна превратилась в вирусологов. У меня нет сомнений, что он находится на пути становления как вирусолог»,- сказал Песков.

Уточним, что россияне не сдерживали критику, говоря о выходке Путина. Об этом свидетельствуют комментарии под снимком.

«Эта поза хорошо оплачивается», «Это мы уже увидели на примере нефти, только эксперт мог так ловко нагнуть саудитов», «Плакать или смеяться? Господи, какой же бред сивой кобылы!», «Вирусолог – артиллерист», «Да он во всех вопросах просто гуру, разве по стране не видно.....магистр рукожопия», - пишут они.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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