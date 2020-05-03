Победителем в интернет-споре считается тот, за кем остаётся последняя ссылка

Уважаемые родители! Убедительная просьба: до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн-школы и окон в браузере!

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Большинство благих намерений заканчиваются благим матом.

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- Чем отличается фрилансер от раба?

- Тем, что когда солнце садится, раб идёт отдыхать.

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Женщину спрашивают:

- Сколько у вас было мужчин ?

- 100.

- Не много ли ?

- Ну да, насыщенный денёк получился...

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- От чего умер задержанный?

- От коронавируса.

- А почему гематомы по всему телу?

- Осложнения.

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- Странно. Смотри, у меня русские буквы на клавиатуре уже стёрлись, а английские - как новенькие.

- Ну, и что тут странного? Ты же английскими почти не пользуешься.

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Сообщение в прессе о судебном процессе над проворовавшимися чиновниками:

"Суд тщательно изучил все вещественные доказательства и перешёл к рассмотрению материальных предложений".

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10 дней сидел на гречке. На 11-ый день стал слышать голоса. Один, прямо как у Лукашенко: "Нажарь картошечки, дурак!"

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- Доктор, у меня сопли и слабость!

- Ну что ж, батенька, по всей видимости, Вы - слабак и сопляк.

Напомним, Путин запихнул Бога в самое неподходящее место, россияне в истерике.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.