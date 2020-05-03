Победителем в интернет-споре считается тот, за кем остаётся последняя ссылка
Уважаемые родители! Убедительная просьба: до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн-школы и окон в браузере!
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Большинство благих намерений заканчиваются благим матом.
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Выход из карантина, новые правила перевода денег и обвал доллара - главное за ночь
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- Чем отличается фрилансер от раба?
- Тем, что когда солнце садится, раб идёт отдыхать.
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Женщину спрашивают:
- Сколько у вас было мужчин ?
- 100.
- Не много ли ?
- Ну да, насыщенный денёк получился...
***
- От чего умер задержанный?
- От коронавируса.
- А почему гематомы по всему телу?
- Осложнения.
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- Странно. Смотри, у меня русские буквы на клавиатуре уже стёрлись, а английские - как новенькие.
- Ну, и что тут странного? Ты же английскими почти не пользуешься.
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Сообщение в прессе о судебном процессе над проворовавшимися чиновниками:
"Суд тщательно изучил все вещественные доказательства и перешёл к рассмотрению материальных предложений".
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10 дней сидел на гречке. На 11-ый день стал слышать голоса. Один, прямо как у Лукашенко: "Нажарь картошечки, дурак!"
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- Доктор, у меня сопли и слабость!
- Ну что ж, батенька, по всей видимости, Вы - слабак и сопляк.
Напомним, Путин запихнул Бога в самое неподходящее место, россияне в истерике.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.