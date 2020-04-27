Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь оказался в эпицентре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления скандала стала новость о том, что изображение Владимира Путина украсит мозаику, которую выложат в главном храме Вооруженных сил России.

Гневную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал журналист и блогер Рустем Адагамов.

"Вот с какой адской картинки лепят эту мозаику.. Я все-таки думал, что эта позорная, у**ищная мозаика в церкви — чья-то злая шутка. Оказывается нет, она действительно существует", - говорится в подписи к снимку мозаики, которой хотят украсить военный храм.

Также известно, что на мозаике, помимо Путина, можно будет увидеть Сергея Шойгу, Иосифа Сталина, Николая Патрушева, Сергея Аксенова и других скандальных российских политиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин даже на мозаике прячется за спинами женщин.

"Я до сих пор не верю в это", "Это адская свистопляска обалдевших от денег и власти реальных воров в законе. Сколько смотрю у меня эстетический шок от того ,что я вижу", "Боже мой. Это какой-то сюр...", "Это Сорокин, Пелевин, Кафка и Салтыков-Щедрин в одном безумном произведении, под названием - "Россия", "Туда ещё Ленина оттарабанить и вообще идеально будет", "Все подельники на одной мозаике. Это просто новое слово в криминалистике!", "В первом ряду "Бабки Путина", "Это его тактический прием - за женщин прятаться", "И иконы сами себе писать начнут", "Я так понимаю, что на картинке это "святые", которые, судя по всему, попадут в рай, а раз так, то на них молиться надо", - возмущаются они в комментариях.

Сам же Владимир Путин, узнав о мозаике, улыбнулся и заявил следующее: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано"

Ранее мы рассказывали о том, что Путин не смог справиться с рабочим телефоном.

В частности, президент России во время совещания пытался дозвониться министру-финансов РФ Антону Силуанову, но что-то пошло не так.

«Нет, на месте нет. Нет, есть!»: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берет трубку», - сказано в подписи к курьезному видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на пост пропагандиста и добавили, что онлайн-конференции Путина похожи на выпуски Сomedy Club.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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