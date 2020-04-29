Лидер Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз стал объектом для шуток в соцсетях
Об этом пишет Politeka.net.
В этот раз пошутили над Путиным за то, что в его личный бункер направили главу Минприроды РФ.
На курьезный момент обратил внимание в своем Facebook блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.
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"Путину сегодня в бункер привели посетителя, главу их Минприроды - для создания впечатления, что на самом деле это никакой не бункер, Путин нигде не скрывается, все как всегда.
Вот только антураж все портит. Кучи проводов, черные шторы на фальш-окнах - ну и неизменный прикид самого Путина. Та самая голубая рубашка, тот же синий костюм, и сама галстук в сеточку. Пока он в бункере, то с этими вещами не расстается, только в них и сидит", - подписал блогер фото из бункера Путина.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что верхняя одежда Путина уже завонялась.
"Пусть там сидит до конца жизни!", "Уже, наверное, костюм завонялся", "Вот не думал, что он к тому же еще и сс*кло. Графин там видимо также на замочке, как у Сталина. Эхх, нелегкая судьба у диктаторов, живи и бойся", "И снова ноги на каблуки ставит. То есть, нормальные мужчины в туфлях никогда ногами не перебирают", "И правая рука на столе", - шутят они.
Стоит отметить, что во время рабочего совещания Владимир Путин также заговорил "деревенским" языком, потому что его подчиненный не понимал ничего.
Соответствующую публикацию в своем Twitter сделал пропагандист Дмитрий Смирнов.
«Да погоди ты, погоди! Мы не об этим, как в селе говорят, мы о других!»: В разговоре с главой минприроды Путин перешел на «деревенский», - говорится в подписи к видео.
"Байки из склепа", "Отца покусал?", "Во Путин дает - Санкт-Петербург деревней назвал, хотя он там жил", "В деревне так не говорят", "Он еще и фольклорист", - пошутили россияне в комментариях.
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