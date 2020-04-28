Российский президент Владимир Путин стал героем новой фотожабы

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз над ним посмеялись после очередных "успехов" Российской Федерации, связанными с эпидемией китайского вируса.

Соответствующую фотожабу, которую нарисовал известный художник Сергей Елкин, в своем микроблоге Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.

"Пишут, что РФ обошла Китай по числу заражений вирусом (87 147 против 83 912). Между тем, в Литве прирост новых случаев снизился до 12-16 в день. Эпидемия идет на спад. Просто пока кто-то воровал, развязывал войны и рисовал ракеты, другие развивали систему здравоохранения", - сказано в подписи к публикации.

На фотожабе можно увидеть Путина в отчаянии, который клеит объявление для поиска нового "врага" для России.

"Объявление. Одинокий симпатичный президент познакомится для взаимной вражды, ответные санкции гарантирую", - написано на скандальном кадре.

"Догнать и перегнать! Это, наверное, прорыв, о котором так много говорили. Или рывок? Все время путаю", "Это как же надо замалчивать такие цифры..", "Второй этап-"догоним и перегоним америку!" когда то уже кажется было....", - шутят россияне в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Путина причислили к "святым". Как известно, изображение Владимира Путина украсит мозаику, которую выложат в главном храме Вооруженных сил России.

Также известно, что на мозаике, помимо Путина, можно будет увидеть Сергея Шойгу, Иосифа Сталина, Николая Патрушева, Сергея Аксенова и других скандальных российских политиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин даже на мозаике прячется за спинами женщин.

"Я до сих пор не верю в это", "Это адская свистопляска обалдевших от денег и власти реальных воров в законе. Сколько смотрю у меня эстетический шок от того ,что я вижу", "Боже мой. Это какой-то сюр...", - написали они.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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