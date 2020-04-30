Владимир Путин отметился странным разговором с простой россиянкой

30 апреля президент РФ решил успокоить своих сограждан, устроив показательную видеоконференцию с россиянами. Как сообщает Politeka.net, отрывок соответствующего видео опубликовал в своем Твиттере журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Во время конференции у Путина завязался довольно странный разговор с одной из россиянок. Так, российского президента позабавило название села, в котором живет женщина.

«- Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски. Путин: Хорошее название! - Село Киска-то? Приятное название. Путин: Приятное!», - передал их диалог Смирнов.

Неловкий разговор вызвал бурную реакцию в сети.

«Путин оценил сельскую киску. смотреть бесплатно без смс и регистрации», «Мы в умилении», «Сборник анекдотов от деда, часть 354-ая, "Бункерная"», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, как Путину припомнили, как он рисовал каракули прямо на рабочем совещании.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что в тот момент могли быть "магнитные бури", которые негативно повлияли на Владимира Путина.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Владимир Путин позорится, рисуя каракули на камеру. Последний такой конфуз произошел в 2013 году.

Тогда Владимир Путин приехал на день знаний в Курган и нарисовал детям на доске странную фигуру. Когда один из учеников спросил, что это, российский президент ответил следующее: "Это кошка. Вид сзади".

- Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.

Путин: Хорошее название!

- Село Киска-то? Приятное название.

Путин: Приятное! pic.twitter.com/3yd6AzvaUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.