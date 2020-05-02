Эпидемия китайского вируса в России привела к тому, что люди лишаются работы, а предприниматели - бизнесы

В такое непростое время россияне нуждаются в финансовой поддержке, однако рассчитывать на нее приходится не всем, пишет Politeka.net.

В частности, только треть предприятий малого и среднего бизнеса сможет получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и вовсе заявил, что более 70% кафе и ресторанов России к середине лета могут уйти с рынка, так как не получили от государства адекватной помощи.

Данная ситуация вызывает неоднозначные эмоции. Однако люди не теряют оптимизма и решаются шутить над темой. Так, художник Сергей Елкин опубликовал в своем Фейсбук меткую карикатуру.

На изображении представлен президент РФ Владимир Путин, который держит в руках кулек.

"Я вам приготовил еще один пакет мер", - произнес нарисованный гарант России.

Это отсылка к высказыванию главы Кремля о том, что он поручил правительству подготовить пакет экстренных мер для поддержки экономики.

За несколько часов пост собрал сотни лайков и много комментариев.

"Тошнительный пакет?", ""Выживайте, россияне, как можете. А я, по мере сил, буду вам в этом мешать"", "Жаль что пакет целлофановый а не бумажный или тряпочный. а так из него должно течь нечто протухшее", " Где маска? Куда смотрит полиция?)", "пакет с пакетами", "В смысле приготовил? Разве это не он Валтасар?", "Пакет мер и весов", "Только пакет не выбрасывайте. Постирайте и повесьте сушится. Ведь его придется использовать не раз", - написали пользователи сети.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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