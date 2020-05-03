Ему теперь не отмыться от позора

Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться

Об этом пишет Politeka.net.

Повод для насмешек над лидером Кремля дал российский сыровар Олег Сирота, который зарегистрировал сорт сыра "Путин".

«Мы действительно зарегистрировали сорт сыра «Путин» для экспорта наших сыров в Европу, проходим европейские испытания и собираем бумаги. А что такого? Сыр «Путин» отлично пойдёт на экспорт. Наряду с сырами «Достоевский» и «Гагарин», - написал он в своем микроблоге Twitter.

"Нравится это кому то или нет, Путин известнейший русский мировой бренд и будет прекрасно продаваться. Я надеюсь, что Владимир Владимирович не обидится, что мы хотим на его мировой популярности заработать немного экспортной выручки для нашего фермерского хозяйства", - продолжил один из адептов Кремля.

Пользователи едко отреагировали на новость и задались вопросом, поступит ли "Путин" в продажу с отчетливым запахом и плесенью.

"В рецепте предусмотрена месячная выдержка в бункере?", "Олежа, а этот сыр такой же старый, мерзкий и с плесенью?", "С "новичком"? Ваша отрава?", "Двадцать лет будет лежать на выдержке, пока не покроется плесенью", "Очень правильно, теперь появится выражение "Воняет, как Путин", "Думаете, это толерантно в "Путина" ножом тыкать и в помойку выбрасывать?", "Я бы, пожалуй купила кусок путина, чтобы скормить его своей собаке...", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о конфузе, который произошел с Михаилом Мишустиным во время онлайн-совещания.

В частности, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как премьер России Михаил Мишустин во время совещания засыпает во время речи Владимира Путина.

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", - сказано в подписи к курьезному видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и задались вопросом, почему Мишустин не рыдает во время выступления Путина, поскольку "его нельзя не слушать без слез". Некоторые заговорили о "проклятии", которое пресследует российских премьеров.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.