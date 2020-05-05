Президента России Владимира Путина подняли на смех за слова о том, что россиянам нужно изменить генный код

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал Vitauskas в Twitter.

«Кому еще не понятно, зачем тронувшийся умом чекист заговорил о "генетическом коде россиян"? И чем больное воображение нынешнего вождя отличается от бреда предыдущего Гитлера?» - говорится в сообщении.

Уточним, что Путин во время выступления говорит, что изменение генного кода поможет российской армии создать военного без страха, сострадания или чувства боли. Это стало причиной бурных комментариев со стороны россиян.

«у деда больное воображение», «Мозги пусть себе включит!», «Дед штамповать решил, только кого», «Плешивый вор», «Обошлись без генной инженерии. Одним только телевизором», «Старый маразматик мечтает о создании армии клонов, мол чтоб боялись, а выгядит со стороны кон*енным де**лом», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский фермер Олег Сирота зарегистрировал сыр «Путин», который планирует экспортировать в Европу

32-летний Сирота прославился тем, что 14 раз пытался передать свой сыр российскому президенту. Успешной оказалась 15-я попытка. Его сыр нарезали на новогодний стол Путина в 2019 году. Среди других именитых сортов у него имеются сыры под названием «Советский», «Достоевский» и «Гагарин».

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.