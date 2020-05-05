Владимир Путин громко оконфузился из-за нелепого решения

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких и гневных комментариев стал указ Владимира Путина о награждении лидера КНДР Ким Чен Ына медалью в честь "юбилея Победы".

По информации российских СМИ, северокорейский диктатор получил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Также сообщается, что юбилейную медаль 5 мая российский посол Александр Мацегора передал главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и заметили, что Владимир Путин полностью обесценил все звания и награды. Другие же предположили, что лидер Кремля забыл выпить лекарство перед подписанием указа.

"От нашего дурдома - вашему", "Спасибо Ким Чен Ыну за победу!", "У меня такое ощущение, что я живу в дурдоме...", "Я тоже думаю что или я или мир сходит с ума", "Посмертно?", "Какой дикий маразм ... да по ним психушка плачет и принудительное лечение, "Он до этого уже обесценил награды,раздавая их своим друзьям", "Дед опять забыл принять таблетки", "Предлагаю так же вручить Ким Чен Ыну медаль в честь юбилея победы над половцами и печенегами", "Ну все, совсем крыша поехала!", "Смешно будет, когда выяснится, что они оба давно умерли", "Пробил новое дно. Молодец!", - шутят они в комментариях под новостью.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться. Повод для насмешек над лидером Кремля дал российский сыровар Олег Сирота, который зарегистрировал сорт сыра "Путин".

«Мы действительно зарегистрировали сорт сыра «Путин» для экспорта наших сыров в Европу, проходим европейские испытания и собираем бумаги. А что такого? Сыр «Путин» отлично пойдёт на экспорт. Наряду с сырами «Достоевский» и «Гагарин», - написал он в своем микроблоге Twitter.

Пользователи едко отреагировали на новость и задались вопросом, поступит ли "Путин" в продажу с отчетливым запахом и плесенью

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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