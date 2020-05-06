Над спикером российского МИД Марией Захаровой мощно посмеялись в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, российский дипломат стала героем новой яркой фотожабы.

В привычном для себя стиле Марию Захарову высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть нетрезвую Марию Захарову, которая сидит в окружении пустых бутылок. Автор также дорисовал дипломату "фингалы" под глазами, сделав отсылку к слухам о возможной алкогольной зависимости спикера МИД РФ.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что эта фотожаба с Марией Захаровой должна "украсить" мозаику в военном храме ВС РФ.

"Мария Сливальная", "Лицо МИД РФ", "Такую мозаику в храм войны надо прилепить", "Мария Изабелла,полусухое....", "На районе живет похожая алкашка. Если поменять их местами, никто особо не заметит", "Любительница аргентинской муки?", "Я даже не узнал", "Фуф. Напугался я. Только вчера посмотрел 1 и 2 фильм Астрал. Это ж машка женщина в черном", "Маша без Медведа", "Надо же так попасть? И Захарова и Собчак в одной картине", - шутят они в комментариях.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться. Повод для насмешек над лидером Кремля дал российский сыровар Олег Сирота, который зарегистрировал сорт сыра "Путин".

«Мы действительно зарегистрировали сорт сыра «Путин» для экспорта наших сыров в Европу, проходим европейские испытания и собираем бумаги. А что такого? Сыр «Путин» отлично пойдёт на экспорт. Наряду с сырами «Достоевский» и «Гагарин», - написал он в своем микроблоге Twitter.

Пользователи едко отреагировали на новость и задались вопросом, поступит ли "Путин" в продажу с отчетливым запахом и плесенью

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.