Над российским лидером Владимиром Путиным продолжают насмехаться в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин стал героем новой яркой фотожабы.

В привычном для себя стиле главу Кремля мощно высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, который творит под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе он изобразил Владимира Путина в окружении пустых бутылок, и который до сих пор скрывается в своем личном бункере. Также на шедевре можно увидеть военную технику и бойцов, которые пытаются защитить президента от неизвестной угрозы.

"День победы!", - подписал Поночевный яркую фотожабу.

"Допился до чертей зеленых в бункере", "Доигрался подлец. Жалко, что не удалось взять его живым", "День победы Путина над здравым смыслом", "Этот День Победы, Путиным пропах!", "Cцарь, говорят, не настоящий", "Самоизоляция в бункере", "Напоминает советский игральный автомат "Сафари" - там бегали всякие козлы, и ещё один носорог", "Можно игру аркадную сделать по мотивам рисунка", "Возмущен до глубины, души! А где колорадки? Что в ж*пу запихивать?", - шутят россияне в комментариях.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться. Повод для насмешек над лидером Кремля дал российский сыровар Олег Сирота, который зарегистрировал сорт сыра "Путин".

«Мы действительно зарегистрировали сорт сыра «Путин» для экспорта наших сыров в Европу, проходим европейские испытания и собираем бумаги. А что такого? Сыр «Путин» отлично пойдёт на экспорт. Наряду с сырами «Достоевский» и «Гагарин», - написал он в своем микроблоге Twitter.

Пользователи едко отреагировали на новость и задались вопросом, поступит ли "Путин" в продажу с отчетливым запахом и плесенью

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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