Российский президент Владимир Путин громко оконфузился накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Об этом пишет Politeka.net.

Комментируя начало так называемой "Великой отечественной войны", Владимир Путин заявил, что СССР якобы не несет ответственности за развязывание Второй мировой.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге Twitter сделал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин: Нет и не может быть у нас никакого чувства вины. Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней своих граждан. Поэтому не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать. Кто на кого напал 22 июня? Мы на Германию или Германия на нас? Что за бред?", - сказано в публикации.

Россияне гневно отреагировали на видео и напомнили Владимиру Путину о разделе Польши, который был прописан в пакте Молотова-Риббентропа.

"А что там по нападению на Польшу в 39-м, пацаны?", "На Финляндию не нападали? На Румынию? На Польшу? На Прибалтику?", " Как же вождя в бункере перекосило, сидит в кресле как Стивен Хокинг. Туловище в одну сторону, копытца в другую! Не бережешь ты себя царь батюшка,ох как не бережешь! Все в трудах аки пчела!", "Откройте архивы, чего стыдиться", "Паталогический лжец", "Не положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней своих граждан, а забросали их трупами", "Путин лукавит. Никто не спорит о том что 22 июня 1941Гитлер напал на СССР. Но зачем умалчивать тот факт что Гитлер и Сталин ещё в 1939 разделили территории Польши, Латвии, Эснонии, Финляндии, когда уже как второй год шла мировая война", - написали они в комментариях.

Путин: Нет и не может быть у нас никакого чувства вины. Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней своих граждан. Поэтому не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать. Кто на кого напал 22 июня? Мы на Германию или Германия на нас? Что за бред? pic.twitter.com/WNC7QcrZkd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 8, 2020

Ранее мы рассказывали, что Владимира Путина "кинули" на глазах у всего мира. Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что страны цивилизованного Запада разрабатывают соглашение о добыче ресурсов на Луне без России.

"Вести прорывов. США разрабатывают проект соглашения о добыче ресурсов на Луне без участия РФ. В список стран войдут: Канада, ОАЭ, Япония и европейские страны. Зато РФ входит в список стран-террористов, захватывающих чужие земли и нарушающих права человека", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на новость и заявили, что Россию уже не считают за страну.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.