Российский президент Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля оконфузился во время возложения цветов на Красной площади по случаю так называемого "Дня победы".

Курьезное фото в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пользователь под псевдонимом "Догоняй!".

На снимке можно увидеть резко постаревшего Путина, одевшего бронежилет под куртку по случаю возложения цветов.

"Чем старее дед Побед - тем толще бронежилеты", - с юмором подписал он курьезный снимок.

"А вот смысл, если он без шлема ходит?", "Там давно броня титановая итегрирована прям в черепушку", "Банкетный?", "Профессионал в бронежилет не метит..", "Его выпустили из конуры?", "На лабутенах", "После бункера деда не узнать", "И выше каблуки", "Почему он шлем не носит на случай снайпера? Думает, бог сбережет?", "Как он постарел", "Почему дедушка без каски, но в бронежилете? Потому что ранение в кишку может оказаться фатальным. А в голову... Голова - просто кость. Насквозь", "Зачем старому бронежилет? Там корсет у него. Видно, что еле ходит, спина больная", - шутят россияне в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Владимира Путина "кинули" на глазах у всего мира. Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что страны цивилизованного Запада разрабатывают соглашение о добыче ресурсов на Луне без России.

"Вести прорывов. США разрабатывают проект соглашения о добыче ресурсов на Луне без участия РФ. В список стран войдут: Канада, ОАЭ, Япония и европейские страны. Зато РФ входит в список стран-террористов, захватывающих чужие земли и нарушающих права человека", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на новость и заявили, что Россию уже не считают за страну.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.