Над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал так называемый "военный парад", который устроили для Владимира Путина на Соборной площади Кремля.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

"Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля", - подписал он видеоролик, на котором видно, как военные маршируют перед Путиным, стоящем в одиночестве на площади Кремля.

"Марш для одного зрителя", "Потешный полк потешного диктатора", "Грустный главнокомандующий", "Караул устал", "Жуткое зрелище.....курам насмех", "В солдатиков играет дедушка", "Сколько штрафов Собянин выпишет. Все без масок и без уважительной причины в центре города! Ай-ай-ай", "А зачем на нем сразу двое памперсов!", "Отдельный парад. Играет в солдатики. Не скорбь, не праздник. Тоска", "Надоел он всем до колик в душе!", "Хлебом не корми - дай попиарится. На победе заслуженной другой страной даже - это мы умеем, а медицину развивать - принимать правильные решения при пандемии и экономическом кризисе - нет не слышал", - отреагировали россияне на публикацию пропагандиста.

Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля pic.twitter.com/uW592E5IOs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился трусливым поступком на 9 мая. Курьезный момент произошел во время возложения цветов на Красной площади.

На снимке можно увидеть резко постаревшего Путина, одевшего бронежилет под куртку по случаю возложения цветов.

"Чем старее дед Побед - тем толще бронежилеты", - с юмором подписал он курьезный снимок.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Путин ужасно выглядит после жизни в личном бункере.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.