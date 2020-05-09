Президента России Владимира Путина высмеяли в сети за позорный инцидент во время обращения к народу

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блогер «Проф. Преображенский» в Twitter.

«Слова «поздравляю вас с Днём Победы» Путин читает по бумажке. Теперь мы видели все», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Путина снимают во время обращения к народу. Видно, что произнося вполне очевидную речь, он явно подглядывает к себе на бумажки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Это ж не он! Это его банкетно-застольный дубль. Он по-трезвяни и пары слов связать не может. Дайте ему стакан беленькой и он вам без шпаргалки такую речь толкнёт, что Демосфен и Марк Туллий Цицерон воскреснут», «Его ещё и охранники шокером бьют, когда начинает дичь нести», «рыло толще вчерашнего на 5-6 кг, сленг другой, запинается по бумажке даже на слове "Берлин"...Уберите фрика..», «скоро сегодня дедушку привезут обратно в бункер, похвалят и дадут клубничный творожок. а вечером перед просмотром салюта по телевизору разрешат поплавать в бассейне», «Какой стыд!», - пишут они.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.