Несколько дней назад сеть облетела новость о бывшей олимпийской чемпионке Алине Кабаевой, которую называют любовницей главы Кремля Владимира Путина

Как оказалось, нынешний депутат госдумы сделала дорогостоящую покупку.

Кабаева приобрела "Rolls-Royce" стоимостью 300 миллионов рублей. Машина сделана в стиле 20-х годов, это эксклюзивная версия Sweptail, пишет gid55.ru.

Известно, что имя покупателя не разглашалось, все думали, что покупку совершил какой-то миллиардер, но оказалось все иначе...

Данную новость не смог обойти стороной художник Алеша Ступин, который изобразил ситуацию в меткой карикатуре.

Так, на картинке предстала Алина, сделавшая шпагат на машине, а рядом - полуголый Путин в шапке Мономаха, который предлагает Кабаевой вступить в интимную близость, но та отказывает.

За сутки пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"Каблуки у сказочного ништяк!", "Ашыпка. Надо писать иба**а", "Прицеп Скиф ( половец , пиченег прим . переводчика )", "Что-то у вашего дедушки, верблюжья лапка бабушки", "а где ипу**а хазары и гунны ???", "Вот значит он как печенегу наказывает", "Аурус не канает?)", - написали пользователи сети.

Напомним, Путин стал героем едких комментариев во время так называемого "военного парада", который устроили для него на Соборной площади Кремля.

На одном из видео видно, как военные маршируют перед Путиным, стоящем в одиночестве на площади Кремля.

"Марш для одного зрителя", "Потешный полк потешного диктатора", "Грустный главнокомандующий", "Отдельный парад. Играет в солдатики. Не скорбь, не праздник. Тоска", - написали пользователи сети.

Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля pic.twitter.com/uW592E5IOs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.