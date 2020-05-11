Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек среди пользователей соцсетей

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, лидер Кремля в очередной раз стал героем едкой политической фотожабы.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский карикатурист Сергей Елкин.

Поводом для появления нового шедевра стало заседание по китайскому вирусу, перед началом которого Владимир Путин должен был обратиться к россиянам.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина, сидящего на маленьком стуле, и выжидающего нужного момента, чтобы вновь "опоздать".

"Президент готовит свое очередное опоздание к нации", - сказано в подписи к едкой карикатуре.

"Зато Елкин всегда вовремя!", "Вместо табуретки должен быть унитаз", "Потом в мемах посмотрю, два часа ждать, чтоб послушать как он г*вно жуёт и в лужу пердит, смысла нет", "Боец Бункер-Путен готовится разорвать ожидания!", "Он у вас всегда такой милый, трогательный, как неповзрослевший ребёнок", "Очередное послание нации", "Может у него часов нет? Не заработал на часики. Может скинемся все вождю на часы?", "Может он не хочет. Руками-ногами упирается. А его тащат к микрофону и уговаривают : «Надо, Вова. Надо!», - шутят россияне под фотожабой Елкина.

Ранее мы рассказывали, что одинокий Владимир Путин повеселил россиян на Красной площади.

Поводом для появления шуток стал небольшой "военный парад", который лично организовали Путину на 9 мая.

"Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что "какой диктатор, такой и военный парад".

"В солдатиков играет дедушка", "Сколько штрафов Собянин выпишет. Все без масок и без уважительной причины в центре города! Ай-ай-ай", "А зачем на нем сразу двое памперсов!", "Отдельный парад. Играет в солдатики. Не скорбь, не праздник. Тоска", "Надоел он всем до колик в душе!", - пошутили россияне.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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