Президент Российской Федерации Владимир Путин нелепо оконфузился прямо перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля опозорился, пытаясь пригрозить кулаком российским губернатором во время выступления перед простыми жителями.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!»: Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента», - подписал Смирнов видеоролик.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что политтехнологи в Кремле уже не знают, как можно поднять рейтинг Владимира Путина со дна.

"По голове пусть себе постучит", "Имиджмейкеры уже не знают ,что сделать,чтобы хоть как то повысить "рейтинг" этой мумии...", "Снимаю с себя всю ответственность, пусть граждане сами выпутываются из этого дерьма, если что крайними сделаем губернаторов", "И ножкой топнул, просто тут не видно", "Снова заигрывает и разводит народ...и какой это по счету раз?", "Нет времени на раскачку", "Был в ярости?", "Копытом он стучал, копытом", - шутят они в комментариях.

«Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!»: Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента pic.twitter.com/u0HDTwbJGo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 12, 2020

Напомним, Путин стал героем едких комментариев во время так называемого "военного парада", который устроили для него на Соборной площади Кремля.

На одном из видео видно, как военные маршируют перед Путиным, стоящем в одиночестве на площади Кремля.

"Марш для одного зрителя", "Потешный полк потешного диктатора", "Грустный главнокомандующий", "Отдельный парад. Играет в солдатики. Не скорбь, не праздник. Тоска", - написали пользователи сети.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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