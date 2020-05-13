Лидер Российской Федерации Владимир Путин вновь стал жертвой для насмешек в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин украсил новую яркую фотожабу.

В привычном для себя стиле президента РФ Владимира Путина высмеял известный российский карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть сидящего за столом Путина, который предупредил россиян о старте прямых выплат в условиях карантина. Одновременно, президент РФ держит под столом табличку с надписью: "Спасите, меня заставил Навальный!".

"Владимир Путин анонсировал программу финансовой помощи некоторым группам жителей РФ, малому и среднему бизнесу, самозанятым. Президента просто вынудили", - говорится в подписи к очередному шедевру.

"Когда рейтинг Путина (сейчас он 15%) упадёт до 10% - примет и всё остальное что Навальный обещал", "Вынудили и высушили", "Да-да, это такие же обещания про "..20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест.." и прочая, прочая", "ФБК стал теневым кабинетом! Держись, Обнулянт!", "Шапито", "Обещать - не значит жениться", "Гопники задрыгались, им страшно", - отреагировали россияне на новую карикатуру в комментариях под постом Елкина.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился во время очередного обращения к россиянам.

На этот раз лидер Кремля опозорился, пытаясь пригрозить кулаком российским губернатором во время выступления перед простыми жителями.

«Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!»: Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента», - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что политтехнологи в Кремле уже не знают, как можно поднять рейтинг Владимира Путина со дна.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.