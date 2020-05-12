Секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова высмеяли в сети после информации о заражении вирусом из Китая
Как сообщает Politeka, карикатуру нарисовал художник Андрей Петренко.
«#Вирус - #Секретарь…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке видно помощника Путина, у которого вместо пышных усов – вирус из Китая зеленого цвета. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
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«Пурга утихла #пургомет поцепил корону, деду не по себе», «это мега руль», «У нас завалялся вентилятор, можем дать Пескову», «Боже, на все лицо разнесло. Бедный», - пишут они.
Как сообщалось ранее, скандальный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился опасным китайским вирусом.
Об этом сам Песков сообщил российским СМИ во вторник, 12 мая. Как выяснилось, у него диагностировали так называемый «уханьский» вирус. По словам пресс-секретаря Путина, сейчас он находится в больнице.
«Да, заболел. Лечусь», - заявил Песков.
Сам пресс-секретарь заявил, что последний раз видел президента РФ лично больше месяца назад. Журналисты уже выяснили, что в последний раз он появлялся на публике 30 апреля на совещании у президента РФ. Именно в тот день о своем заражении тем же вирусом объявил и российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Известно, что вирус обнаружили не только у самого Пескова, но и у его жены – известной фигуристки Татьяны Навки. Она рассказала СМИ, что сейчас вместе с мужем находится под контролем врачей.
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