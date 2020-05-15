Если кто-то флиртует с вами, не воспринимайте это всерьез. Сейчас скучно всем…

— Дима, а что у тебя было самое обидное в жизни?

— Обидное - это когда ты на работе, а сосед присылает СМС с просьбой заниматься cекcом потише!

***

— Смотрю картинки из мультиков и не понимаю, почему у Карлсона на руках по четыре пальца?

— А ты подумай хорошенько! Если у тебя с детства мясорубка за спиной? А спина-то чешется!

***

— А я сегодня утром встал пораньше и побежал в парк на пробежку, бегу, а навстречу мне инопланетяне ...

— Да ладно врать, никогда не поверю, что ты утром встал и побежал.

***

— Галя, пойди посмотри, отчего это наше золотце плачет?

— Это не наше, это соседское.

— Вечно этот сопляк у них орет, как ненормальный!

***

- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?

- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!

- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?

- Почему?

- Ну это с учётом того, что сегодня уже 15 мая.

***

— Где же мужчина, способный полюбить меня такой, какая я есть?

— Вот же я, я люблю тебя!

— Нет, ты страшный.

***

Две подруги в мaгaзине.

- Кaк думaешь, кaкую открытку лучше купить: "Моему зaйке" или "Моему котику"?

- А что тaкое?

- Дa у моего козлa зaвтрa день рождения.

***

- Милый, хватит уже громко пукать при мне!

- Ну это новая стадия отношений, я стал больше тебе доверять.

- Ты с первых дней знакомства при мне это делаешь!

- Я доверчивый.

***

Обычный разговор у супружеской пары после 20 лет совместной жизни:

- Что ищешь? - спрашивает жена, не отрываясь от компьютера.

- Да эту... как её...

- Посмотри там, - продолжая смотреть в монитор.

- О, точно!

***

Электричка. Цыганка — мужику:

— Пазалати ручку, дарагой! Все что хочешь скажу!

Мужик достает 500 евро:

— А скажи ка ты мне, голубушка, период полураспада радия!

Цыганка в шоке, глаза вытаращила …

— Вот видишь, не заслужила.

Напомним, россиянам испортили праздник «подарком» от чинуш Путина.

Как сообщала Politeka, депутатов застали за пикантным занятием прямо в Раде.

Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».