Если кто-то флиртует с вами, не воспринимайте это всерьез. Сейчас скучно всем…
— Дима, а что у тебя было самое обидное в жизни?
— Обидное - это когда ты на работе, а сосед присылает СМС с просьбой заниматься cекcом потише!
***
— Смотрю картинки из мультиков и не понимаю, почему у Карлсона на руках по четыре пальца?
София Ротару сверкнула в обтягивающих джинсах, певицу не узнать: «Как помолодела!"
Дно курса доллара, новые правила ПДД и важные изменения для школьников – главное за ночь
Доллар готовит новое наступление, украинцам дали совет: "Тем, кто имеет гривневые излишки..."
Русская Кардашьян в дерзком мини показала необъятные «дары природы»: «Боже, уже вываливаются…»
— А ты подумай хорошенько! Если у тебя с детства мясорубка за спиной? А спина-то чешется!
***
— А я сегодня утром встал пораньше и побежал в парк на пробежку, бегу, а навстречу мне инопланетяне ...
— Да ладно врать, никогда не поверю, что ты утром встал и побежал.
***
— Галя, пойди посмотри, отчего это наше золотце плачет?
— Это не наше, это соседское.
— Вечно этот сопляк у них орет, как ненормальный!
***
- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?
- Почему?
- Ну это с учётом того, что сегодня уже 15 мая.
***
— Где же мужчина, способный полюбить меня такой, какая я есть?
— Вот же я, я люблю тебя!
— Нет, ты страшный.
***
Две подруги в мaгaзине.
- Кaк думaешь, кaкую открытку лучше купить: "Моему зaйке" или "Моему котику"?
- А что тaкое?
- Дa у моего козлa зaвтрa день рождения.
***
- Милый, хватит уже громко пукать при мне!
- Ну это новая стадия отношений, я стал больше тебе доверять.
- Ты с первых дней знакомства при мне это делаешь!
- Я доверчивый.
***
Обычный разговор у супружеской пары после 20 лет совместной жизни:
- Что ищешь? - спрашивает жена, не отрываясь от компьютера.
- Да эту... как её...
- Посмотри там, - продолжая смотреть в монитор.
- О, точно!
***
Электричка. Цыганка — мужику:
— Пазалати ручку, дарагой! Все что хочешь скажу!
Мужик достает 500 евро:
— А скажи ка ты мне, голубушка, период полураспада радия!
Цыганка в шоке, глаза вытаращила …
— Вот видишь, не заслужила.
Напомним, россиянам испортили праздник «подарком» от чинуш Путина.
Как сообщала Politeka, депутатов застали за пикантным занятием прямо в Раде.
Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».