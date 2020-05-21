Если после двух холодных и дождливых дней потеплело, и светит яркое солнце — скорее всего, наступил понедельник
— Доктор, спасибо! Вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной, фантастической, феноменальной скромности!
***
А что, получается, пандемия коронавируса — идеальное время для преступлений. Лица не видно, отпечатков не останется, да и человек в маске и перчатках ни у кого подозрений не вызовет.
***
— Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.
— ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?
— Блинчики.
***
— Вадик, утром тебе будет стыдно за все это.
— Нет, Люся.
— Ну, тогда ладно, продолжаем...
***
День — капец. Настроение — капец. Личная жизнь — капец. Погода — капец. Главное — во всем стабильность.
***
— Ой, девчонки, я пупок проколола в пяти местах.
— Ух ты! Класс! Теперь тебе трусики носить не надо! Ты просто можешь вставить колечки и повесить занавеску.
***
— Моня, принеси мне зубы. Там, в стакане…
— Зачем они тебе ночью?
— Моня, я хочу быть страстной! Я хочу кусаться!
***
Вчера был очень странный день. Сначала я нашел шляпу, полную денег. Затем за мной гнался какой-то злобный мужик с гитарой.
***
Филипп Киркоров, когда увидел на Пасху по телевизору, как разодеты попы на богослужении, понял, что на своих концертах он вообще — не нарядный.
***
Секретарша Анжела подумала, что бурно проведенная ночь — хороший повод напомнить о необходимости покупки для нее нового авто. Она, нежно притрагиваясь к шефу:
— Милый, так что ты решил насчет..?
Он, спросонья:
— Насчет кого, тебя? Пока остаешься!
***
Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться, что он лежит на диване и не вкалывает как рабочий или крестьянин.
Напомним, Путин напугал новой внешностью в Турции.
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