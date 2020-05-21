Если после двух холодных и дождливых дней потеплело, и светит яркое солнце — скорее всего, наступил понедельник

— Доктор, спасибо! Вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной, фантастической, феноменальной скромности!

***

А что, получается, пандемия коронавируса — идеальное время для преступлений. Лица не видно, отпечатков не останется, да и человек в маске и перчатках ни у кого подозрений не вызовет.

***

— Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.

— ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?

— Блинчики.

***

— Вадик, утром тебе будет стыдно за все это.

— Нет, Люся.

— Ну, тогда ладно, продолжаем...

***

День — капец. Настроение — капец. Личная жизнь — капец. Погода — капец. Главное — во всем стабильность.

***

— Ой, девчонки, я пупок проколола в пяти местах.

— Ух ты! Класс! Теперь тебе трусики носить не надо! Ты просто можешь вставить колечки и повесить занавеску.

***

— Моня, принеси мне зубы. Там, в стакане…

— Зачем они тебе ночью?

— Моня, я хочу быть страстной! Я хочу кусаться!

***

Вчера был очень странный день. Сначала я нашел шляпу, полную денег. Затем за мной гнался какой-то злобный мужик с гитарой.

***

Филипп Киркоров, когда увидел на Пасху по телевизору, как разодеты попы на богослужении, понял, что на своих концертах он вообще — не нарядный.

***

Секретарша Анжела подумала, что бурно проведенная ночь — хороший повод напомнить о необходимости покупки для нее нового авто. Она, нежно притрагиваясь к шефу:

— Милый, так что ты решил насчет..?

Он, спросонья:

— Насчет кого, тебя? Пока остаешься!

***

Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться, что он лежит на диване и не вкалывает как рабочий или крестьянин.

Напомним, Путин напугал новой внешностью в Турции.

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