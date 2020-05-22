Почему, когда попадаешь молотком по пальцам, зовёшь непорядочную женщину, а порядочную не зовёшь?

Девушки на первом свидании в 15 лет: ой нет, спасибо, я ничего не буду, я не голодная

Девушки на первом свидании в 20 лет: ой нет, спасибо, я буду только кофе

Девушки на первом свидании в 25 лет: ну смотри, тебя никто за язык не тянул, с удовольствием поем и прибухну

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На месяц отключили горячую воду, и я внезапно стала готова к серьезным отношениям с человеком, у которого есть бойлер.

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Со всего мира приходят сообщения, что коронавирус идет на спад. Я извиняюсь, это мы побеждаем или люди уже заканчиваются?

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– Женщина, немедленно выйдите из магазина!

– Но я же в маске!

– Из огурцов?!

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– Как прошли выходные?

– Выходные удались! Потеряла ум, честь и совесть. И лифчик! Лифчик особенно жалко.

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Ни что не предвещало беды в то раннее майское солнечное утро – ни молодые пупырчатые, только что с грядки, хрустящие огурчики, ни огромная кружка пахнущего ещё коровой теплого парного молока…

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Интересный факт заключается в том, что что 95% людей не видят в этом тексте повторения слова “что”.

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– Ну, и как твоя новая девушка в постели?

– Нет слов… Показала мне такое, что я раньше никогда не делал!

– И что же именно?

– Как заправлять пододеяльник!

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Зигмунд Фрейд везде наблюдал фаллический символизм. И ведь прав был – посмотрите, какая х**ня вокруг творится.

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– Мне нравится вон тот бегун с красным шарфиком вокруг шеи…

– Это не шарфик – это язык.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.