Президент Российской Федерации Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетя
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, как и когда россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулить" Владимира Путина.
По информации росСМИ, граждане России смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в течении семи дней - с 25 июня по 1 июля.
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1 июля уже объявили выходным днем, но из-за пандемии смертельного китайского вируса голосование может начаться раньше.
Социальные сети мгновенно отреагировали на эту информацию и высмеяли инициативу Владимира Путина едкой фотожабой.
Так, в Twitter появился альтернативный агитационный плакат, на котором постаревший Владимир Путин призывает россиян голосовать за поправки в Конституцию.
"Моя страна, моя Конституция, мое обнуление. 1 июля просто кивни головой и продолжай платить нам налоги", - сказано в подписи к фотожабе.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что для голосования россиянам будет достаточно кивнуть головой перед телевизором.
"У деда свербит конституционный геморрой", "Мои рабы", "Это нас в нашей стране "обнулили". И страна, как повелось, совсем и не против", "Кивни головой в телевизор", "Почему бы не распечатать и расклеивать на каждом углу, чтоб и слепой мог увидит, что нас ждёт", "Утром поднял голову с подушки - проголосовал за", "Я думаю, что кивать не придётся, там просто уже мысль с согласием будет считываться", "Бараны - продолжайте быть баранами. Вы меня заслужили", "Ему осталось пару лет" - написали они в комментариях.
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