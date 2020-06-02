Президент Российской Федерации Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетя

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, как и когда россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулить" Владимира Путина.

По информации росСМИ, граждане России смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в течении семи дней - с 25 июня по 1 июля.

1 июля уже объявили выходным днем, но из-за пандемии смертельного китайского вируса голосование может начаться раньше.

Социальные сети мгновенно отреагировали на эту информацию и высмеяли инициативу Владимира Путина едкой фотожабой.

Так, в Twitter появился альтернативный агитационный плакат, на котором постаревший Владимир Путин призывает россиян голосовать за поправки в Конституцию.

"Моя страна, моя Конституция, мое обнуление. 1 июля просто кивни головой и продолжай платить нам налоги", - сказано в подписи к фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что для голосования россиянам будет достаточно кивнуть головой перед телевизором.

"У деда свербит конституционный геморрой", "Мои рабы", "Это нас в нашей стране "обнулили". И страна, как повелось, совсем и не против", "Кивни головой в телевизор", "Почему бы не распечатать и расклеивать на каждом углу, чтоб и слепой мог увидит, что нас ждёт", "Утром поднял голову с подушки - проголосовал за", "Я думаю, что кивать не придётся, там просто уже мысль с согласием будет считываться", "Бараны - продолжайте быть баранами. Вы меня заслужили", "Ему осталось пару лет" - написали они в комментариях.

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