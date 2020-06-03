Российский президент Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина от 1 июня, когда россияне увидели разных "президентов".
На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который опубликовал скандальный кадр в своем личном Facebook.
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"1 июня в кремлевском бункере был насыщенный день - пришлось, судя по всему, выпускать на вахту целых двух Путиных: днем приветствовал многодетных родителей яйцеголовый, а вечером с их ЦИК говорил более круглоголовый и криворотый", - говорится в подписи к публикации.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что после первого выступления Путин взял паузу для "подкачки".
"Он вообще существует в оригинале? Или все клоны?", "Просто в 16:00 был перерыв и его подкачали", "С утра накачали, а к вечеру сдулся", "Сколько же их всего?", "Тот что слева - ботоксный. Удмурт, наверное? А правый клон? Или клоун?", "У них, этих Путиных, как гуталина, ну просто завались...", "Действительно, они разные...", "Когда же они все исчезнут?", - шутят они в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что фото постаревшего Владимира Путина всполошило россиян. Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, как и когда россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулить" Владимира Путина.
"Моя страна, моя Конституция, мое обнуление. 1 июля просто кивни головой и продолжай платить нам налоги", - сказано в подписи к фотожабе.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что для голосования россиянам будет достаточно кивнуть головой перед телевизором.
Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.