Российский президент Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина от 1 июня, когда россияне увидели разных "президентов".

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который опубликовал скандальный кадр в своем личном Facebook.

"1 июня в кремлевском бункере был насыщенный день - пришлось, судя по всему, выпускать на вахту целых двух Путиных: днем приветствовал многодетных родителей яйцеголовый, а вечером с их ЦИК говорил более круглоголовый и криворотый", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что после первого выступления Путин взял паузу для "подкачки".

"Он вообще существует в оригинале? Или все клоны?", "Просто в 16:00 был перерыв и его подкачали", "С утра накачали, а к вечеру сдулся", "Сколько же их всего?", "Тот что слева - ботоксный. Удмурт, наверное? А правый клон? Или клоун?", "У них, этих Путиных, как гуталина, ну просто завались...", "Действительно, они разные...", "Когда же они все исчезнут?", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что фото постаревшего Владимира Путина всполошило россиян. Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, как и когда россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулить" Владимира Путина.

"Моя страна, моя Конституция, мое обнуление. 1 июля просто кивни головой и продолжай платить нам налоги", - сказано в подписи к фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что для голосования россиянам будет достаточно кивнуть головой перед телевизором.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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